Udinese-Milan 0-4: Conceiçao può sperare ancora nell'Europa

Una vittoria per Maignan e per l’Europa. Il Milan passa a Udine 4-0 con i gol di Leao, Pavlovic, Theo Hernandez, Reijnders, e tiene viva la speranza di ottenere un posto in Europa. Era l’ultima chance per restare aggrappati a quel treno, mancano ancora sei partite e non si può sbagliare: l'impresa resta molto ardua, ma non impossibile. Una partita maledetta per Maignan, che tornava al Bluenergy Stadium dopo il caos per i cori razzisti del gennaio dell'anno scorso. Il capitano rossonero, fischiato ogni volta che toccava palla e probabilmente condizionato per questo, al 55’ è uscito in barella - stavolta tra gli applausi - dopo un violentissimo scontro con il compagno di squadra Jimenez. Il Milan ha vinto anche per lui.