Delusione Vlahovic, il gesto di sconforto dopo la sostituzione. E Koopmeiners si fa male

Sul parziale di 2-0 per la Juventus di Igor Tudor, Dusan Vlahovic non ha gradito la sostituzione operata dal tecnico croato al minuto 67 della sfida con il Lecce . Pur avendo servito due assist per i compagni nel primo tempo, partecipando attivamente alle azioni dei gol realizzati da Koopmeiners e Yildiz, l'attaccante serbo avrebbe fortemente voluto trovare la via della rete. Problema fisico, invece, per Teun Koopmeiners .

Juve-Lecce, il gesto di Vlahovic dopo la sostituzione

Dopo aver rischiato di subire il 2-1 in un paio di circostanze, Igor Tudor ha deciso di effettuare una tripla sostituzione al 22' del secondo tempo di Juve-Lecce. Oltre a Koopmeiners e McKennie, fuori anche Dusan Vlahovic, che non ha certo preso bene il cambio. Gesto di sconforto all'illuminarsi del tabellone del quarto ufficiale, con il serbo che avrebbe preferito rimanere in campo, per iscriversi al tabellino con un gol. Contrariato, è uscito dal campo a testa bassa, prima di rivolgere un saluto ai tifosi presenti sugli spalti dello Stadium, mentre raggiungeva la panchina di Tudor. Dentro Kolo Muani al suo posto.

Koopmeiners, problema fisico per il centrocampista

In occasione del triplo cambio che ha visto protagonisti anche Vlahovic e McKennie, Teun Koopmeiners ha abbandonato il terreno di gioco dell'Allianz Stadium e si è diretto immediatamente negli spogliatoi. Problema fisico per il centrocampista olandese, da valutare nelle prossime ore. L'ex Atalanta sarà attentamente monitorato dallo staff medico della Juve nei giorni che porteranno alla sfida con il Parma di Chivu, in programma lunedì 21 aprile.