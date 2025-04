Fiorentina, solo un punto contro il Parma: fallito il sorpasso su Lazio e Roma

A intervallare le due sfide contro il Celje, valide per i quarti di finale di Conference League, la Fiorentina in campionato ha dovuto fare i conti con il Parma. Sotto la pioggia del Franchi le due squadre sono andate oltre lo 0-0. Un pareggio che non smuove troppo la classifica della squadra di Palladino, che rimane all'ottavo posto in classifica. Non avviene il sorpasso su Roma e Lazio, ma i toscani raggiungono i giallorossi (in attesa del derby) a quota 53. Un altro passo importante per la salvezza per gli uomini di Chivu, che salgono a quota 28 in sedicesima posizione.