Il Como vince contro il Torino: a Fabregas basta il gol di Douvikas

Il Como non sbaglia la partita del Sinigaglia: 1-0 contro il Torino . Basta il gol di Douvikas a Fabregas per portare a casa tre punti preziosissimi e allontanarsi dalla zona retrocessione, che ora è a 12 punti con la salvezza aritmetica che si avvicina. La squadra di Vanoli non sa più vincere: ultimi tre punti conquistati quasi un mese fa. Tensione nel finale per il gol annullato ai granata .

Douvikas lancia il Como di Fabregas. Gol annullato al Torino: tensione nel finale

Nel primo tempo è il Como a tenere di più il pallone, ma il Torino crea la prima palla gol con Linetty che di testa tutto solo in area non sfrutta la disattenzione difensiva della squadra di Fabregas. Lombardi che passano avanti al 38' con la rete di Douvikas: Ikoné premia la corsa di Vojvoda, l'esterno fa partire il cross sul secondo palo dove l'ex Celta Vigo deve solo appoggiare la palla in rete. Nel finale del primo tempo, il Como va vicino al raddoppio con la bella conclusione di Alberto Moreno respinta da Milinkovic-Savic. Nella ripresa c'è la reazione del Torino con l'occasione di Gineitis che si ritrova il pallone tra i piedi a un passo dalla porta, ma non riesce a battere Butez. I granata riescono anche a trovare il gol del pareggio in pieno recupero, ma viene annullato dal Var per un doppio tocco di Biraghi sul calcio d'angolo che aveva portato al gol. Tensione tra le panchine e triplice fischio che sancisce la vittoria del Como di fabregas.