Classifica Serie A aggiornata dopo la 32ª giornata: scudetto e salvezza, cosa cambia

Serie A: come cambia la classifica dopo la 32esima giornata

Stessa situazione per quanto riguarda la lotta salvezza. Se il Monza attende solo l'aritmetica certezza della retrocessione in Serie B, non si può dire lo stesso del Venezia. Con la vittoria proprio contro la squadra di Nesta, i veneti si portano al terzultimo posto sorpassando l'Empoli, caduto a Napoli. Stessi punti ma i ragazzi di Di Francesco vanno avanti per la miglior differenza reti. Tra una settimana lo scontro diretto in casa della squadra di D'Aversa che deciderà una grande parte delle sorti della lotta per la permanenza in Serie A. Rimangono a rischio anche Lecce e Parma.

Ecco come è cambiata la classifica del massimo campionato italiano dopo la chiusura della 32esima giornata: SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA.