Cagliari-Fiorentina 1-2: Palladino torna a vincere, rimonta con Gosens e Beltran

CAGLIARI - La Fiorentina torna a vincere battendo il Cagliari 2-1 nella 33ª giornata di Serie A. I rossoblù sbloccano la gara con Piccoli, poi i viola ribaltano tutto con Gosens e Beltran. Vittoria importante e sofferta per Palladino , che si porta a quota 56 punti e resta in piena corsa per un posto in Europa. Il Cagliari di Nicola esce a testa alta dopo una grande partita e mantiene comunque 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Cagliari-Fiorentina 1-2: tabellino e statistiche

Sblocca Piccoli, Gosens risponde

Si gioca all'Unipol Domus il recupero della 33ª giornata, rinviata da lunedì. Il Cagliari di Nicola è a caccia di punti importanti per centrare l'obiettivo salvezza, mentre la Fiorentina di Palladino vuole continuare ad inseguire il sogno Europa e deve reagire dopo il pareggio nell'ultimo turno contro il Parma. Inizio aggressivo dei padroni di casa, che mettono subito in difficoltà la difesa viola e trovano subito il gol: al 7° minuto Piccoli anticipa Pablo Marì, ipnotizza De Gea con una finta e trova la rete che sblocca la partita. I rossoblù, premiati dopo un ottimo inizio, non si fermano e al 12' sfiorano il raddoppio con il palo colpito da Zortea. Dopo 20 minuti di confusione, la Fiorentina si riprende e prova a reagire. Gudmundsson e Mandragora vengono fermati da Caprile, ma i viola continuano a crescere col passare dei minuti. Poi al 36' la difesa del Cagliari si addormenta e si fa sorprendere da un calcio di punizione battuto velocemente, palla di Mandragora per Gosens che tutto solo batte Caprile e fa 1-1. Finale di primo tempo carico di emozioni, prima si ferma Mina, costretto ad uscire per infortunio, poi la Fiorentina si fa sorprendere in contropiede e Pongracic atterra Luvumbo in area, con il fischio di Marinelli per un calcio di rigore. Il direttore di gara viene però chiamato al monitor per rivedere l'intervento e cambia la sua valutazione: non c'è contatto netto tra le gambe e quindi non è rigore. Si chiude così la prima metà di gioco.

Beltran completa la rimonta della Fiorentina

La Fiorentina rientra benissimo in campo e si lancia subito avanti. Servono solo due minuti di gioco per trovare il gol: al 48' Dodo crossa per Beltran che sovrasta Zortea e batte Caprile di testa per il 2-1. Partita completamente ribaltata anche nei ritmi, ora sono i viola a lanciarsi in avanti mentre il Cagliari è schiacciato indietro. Calano i ritmi con il passare dei minuti, ma il finale è infuocato tra i viola che cercano di tenere il vantaggio e i rossoblù che non hanno intenzione di mollare. Ci prova Marin da fuori ma De Gea risponde presente, poi è il turno di Gaetano sempre dalla distanza ma stavolta c'è il muro di Pablo Marì. Cresce il Cagliari negli ultimi minuti, con la Fiorentina che si chiude. L'assalto finale dei rossoblù non va a buon fine però: la Fiorentina torna a vincere dopo due pareggi consecutivi. Vittoria sofferta per Palladino contro un grande Cagliari.