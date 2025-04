Serie A: 5 giocatori fermati per un turno, stop anche per Vieira

Il Giudice sportivo ha squalificato cinque giocatori dopo la 33ª giornata di Serie A : alla Lazio mancherà Reda Belahyane , espulso per un’entrata definita “da rosso pieno”, mentre il Genoa dovrà rinunciare a Sebastian Otoa , a cui è stato sventolato il cartellino per fallo da ultimo uomo.

Serie A, gli squalificati per la prossima giornata

A completare il quadro ci sono Jaka Bijol dell’Udinese, Gvidas Gineitis del Torino e Roberto Piccoli del Cagliari: tutti e tre erano in diffida e il cartellino giallo ha fatto scattare la squalifica automatica. Non se la passa meglio Patrick Vieira. Il tecnico rossoblù, già nervoso per come era finita la gara, negli spogliatoi ha rivolto al direttore di gara un’espressione poco educata: risultato, un turno di stop anche per lui.

Genoa, multa per i fumogeni

E come se non bastasse, al club ligure arriva pure una multa da 25 mila euro con diffida: i tifosi hanno lanciato petardi e fumogeni nell’area avversaria, uno ha persino sfiorato il portiere e l’arbitro ha dovuto sospendere il match per cinque minuti.