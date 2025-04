Il Como batte il Genoa e festeggia la salvezza

COMO - Il Como festeggia la salvezza con quattro turni di anticipo. La squadra di Fabregas batte il Genoa per 1-0, l’uomo copertina è Strefezza che decide la partita sfruttando al meglio un assist di Cutrone. Una rete che vale tre punti pesantissimi e l’aritmetica certezza della permanenza in Serie A: i comaschi hanno 17 punti di vantaggio sull’Empoli, terzultimo in classifica.