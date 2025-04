Furia Di Francesco dopo il Milan: "È una mancanza di rispetto, sono incazz..."

Una sconfitta che brucia per il Venezia, battuto dal Milan con i gol di Pulisic e Gimenez. Il club arancioneroverde rimane così in zona retrocessione, con il Lecce quartultimo distante solo un punto, ma Di Francesco è convinto che la sua squadra avrebbe meritato un risultato migliore e non nasconde di essere furioso per un episodio: "Non parlo mai degli arbitri, ma oggi al Venezia manca un rigore su Yeboah. Sono incazzato, perché i risultati sono troppo importanti ora per noi, c'è stata tanta superficialità e non è andato nemmeno a rivederlo. A volte perdo anche io la pazienza. Se fosse stato a centrocampo lo avrebbe fischiato subito. È una mancanza di rispetto per il Venezia. Il Milan è una grande squadra e non ha bisogno di questi aiutini, i torti non li accetto".