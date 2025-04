L'Inter crolla in casa con la Roma, quali sono le prossime partite chiave per lo scudetto

Napoli e Inter, chi sfideranno nelle prossime due giornate di campionato

Sarà un maggio vietato ai deboli di cuore. Il duello a distanza tra Napoli e Inter continuerà sabato 3 maggio: nella trentacinquesima giornata, il Napoli sarà impegnato in trasferta sul campo del Lecce (ore 18) mentre alle 20:45 l'Inter ospiterà il Verona. In attesa del quadro degli anticipi e dei posticipi, con annessi orari di disputa degli incontri, nella trentaseiesima giornata, prevista per domenica 11 maggio, sono in programma Torino-Inter e Napoli-Genoa.

Serie A, penultima e ultima giornata: chi affronteranno Inter e Napoli

Alle penultima giornata (domenica 18 maggio) l'Inter sarà impegnata in casa contro la Lazio e il Napoli fuori casa contro il Parma. Nell'ultimo turno di campionato (25 maggio) sono, infine, in calendario Como-Inter e Napoli-Cagliari.