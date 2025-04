Udinese-Bologna senza gol: Italiano è al 5° posto a +1 dalla Roma

Udinese-Bologna , vince l'equilibrio: 0-0 al Bluenergy Stadium nella gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A . I rossoblù non sono riusciti a dare continuità al successo last minute contro l 'Inter : Italiano quinto a +1 sulla Roma . I bianconeri di Runjaic consolidano il dodicesimo posto, a quota 41 punti, interrompendo la striscia di cinque sconfitte di fila.

Davis scatenato, occasionissima per Dallinga e Freluer

Scoppiettante il primo tempo. L'Udinese si è resa pericolosa in più occasioni grazie un Davis particolarmente ispirato, vicino al gol in più di una circostanza: provvidenziale Skorupski in un paio di occasioni, al 3' la gioia del gol negata dalla traversa. Il Bologna non è rimasto a guardare andando vicinissimo al vantaggio al 34': Okoye è stato determinante in uscita su Dallinga, Freuler di testa ha mandato la palla a lato di un nulla.

Traversa di Orsolini, l'Udinese tiene botta e il Bologna non sfonda

Nel secondo tempo ancora Davis protagonista al 53', disinnescato da un provvidenziale intervento in chiusura di Miranda. Al 56' Payero a un passo dal gol su punizione. Dodici minuti più tardi altra traversa: a colpirla Orsolini, anche lui su calcio piazzato. L'ultimo sussulto del match all89': Miranda ha innescato Castro, che ha fatto sponda per Orsolini: conclusione ravvicinata senza fortuna prima del triplice fischio finale di Maresca. Udinese-Bologna 0-0.