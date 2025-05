Il gol annullato a Lukaku è un caso, Zazzaroni: "Doveva indossare gli scarpini di Pupo"

È stato un successo sofferto, come previsto da Conte, quello del Napoli a Lecce. Una vittoria di misura, fondamentale per restare davanti all'Inter e compiere un altro passetto verso il sogno tricolore. A decidere il match del Via del Mare è stata l'astuta punizione di Raspadori nel cuore del primo tempo, ma la capolista aveva in realtà sbloccato il risultato dopo nemmeno due minuti di gioco, con la zampata di Lukaku. Rete cancellata dall'intervento del Var, che ha pescato il millimetrico fuorigioco del belga. L'altro caso simile era accaduto a Mkhitaryan in Champions, con la possibile vittoria dell'Inter nell'epica sfida di Barcellona, sfumata anche in quel caso per un offside difficile da comprendere e sul quale il direttore del Corriere dello Sport Stadio, Ivan Zazzaroni, si era già espresso.