Roma-Fiorentina diretta Serie A: segui la partita di campionato

Una sfida dal sapore della grande Europa quella dello stadio Olimpico tra i giallorossi di Ranieri e i viola di Palladino. In uno stadio Olimpico come al solito tutto esaurito, si sfidano due squadre in grande forma e in corsa per un posto di prestigio in classifica. Ranieri si affida dal 1' al doppio centravanti, con Shomurodov al fianco di Dovbyk, mentre la Fiorentina fa affidamento su Kean e sull'ex Zaniolo. Segui la partita dell'Olimpico insieme a noi.