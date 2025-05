Stramaccioni si commuove in diretta tv: "A Bove sta crollando il mondo addosso"

ROMA - Ha suscitato grande commozione il giro sotto la Curva Sud dello Stadio Olimpico di Edoardo Bove, che ha salutato il pubblico della sua città dopo Roma-Fiorentina 1-0 di ieri. Il centrocampista dei viola, nato a Roma nel 2002 e cresciuto nella Roma, squadra in cui ha giocato fino al 30 agosto scorso, è scoppiato a piangere nel ringraziare il pubblico che lo ha applaudito, intonando cori e srotolando un toccante striscione in suo onore. Come noto la carriera calcistica di Bove si è fermata improvvisamente il 1° dicembre scorso a causa di un attacco cardiaco in campo, durante Fiorentina-Inter, che ha fatto temere per la sua vita.