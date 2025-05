Napoli, infortunio Lobotka: le sue condizioni e i tempi di recupero

Stanislav Lobotka è stato costretto al cambio per infortunio nell'ultima partita contro il Lecce. Il centrocampista slovacco si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno evidenziato un trauma distorisvo alla caviglia destra. Già iniziato il percorso di recupero per il regista della squadra di Antonio Conte. L'obiettivo del club è quello di recuperare il giocatore per la prossima partita, in programma domenica 11 maggio alle 20:45 contro il Genoa.