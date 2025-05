20 mila euro di multa con diffida . Questa la decisione del giudice sportivo nei confronti del Lecce . Una sanzione scaturita in seguito a quanto accaduto allo stadio Via del Mare nel corso della partita contro il Napoli . 10mila euro sono stati infiltti in seguito a quanto fatto dai tifosi, rei di "aver esposto uno striscione offensivo nei confronti delle istituzioni calcistiche senza mai essere stato rimosso". Mentre gli altri 10mila, oltre alla diffida, dovuti dal lancio di quattro fumogeni e numerosi petardi sul terreno di gioco che hanno costretto al quinto minuto del primo tempo l'arbitro a sospendere la partita.

La sanzione del giudice sportivo al Lecce. Multe anche per Bologna, Juventus e Napoli

Un atteggiamento di critica, quello tenuto dai tifosi nei confronti delle istituzioni, dovuto alla decisione del rinvio di appena due giorni della gara con l'Atalanta in seguito alla morte del fisioterapista Graziano Fiorita. Oltre alla società salentina, il giudice sportivo ha sanzionato anche altre società. 7mila euro di multa al Bologna, in seguito a quanto accaduto nel secondo tempo, con i tifosi che hanno intonato un coro offensivo verso l'arbitro e lanciato fumogeni in campo. 3mila euro di multa alla Juventus, colpevole di aver ritardato di due minuti l'inizio del secondo tempo, e di 1500 euro al Napoli per avere lanciato un fumogeno in campo.