Serie A, gli arbitri della 36a giornata: Lazio-Juve a Massa, Atalanta-Roma a Sozza

Serie A, gli arbitri della 36a giornata: Atalanta-Roma a Sozza, Massa per Lazio-Juve

Toccherà a Marinelli di Tivoli arbitrare il primo match del fine settimana dedicato alla 36a giornata di campionato, con il Bologna di Italiano a caccia di punti per l'Europa a San Siro contro il Milan di Conceiçao. Sabato, alle 18, riflettori puntati sullo stadio Olimpico di Roma, dove la Lazio ospiterà la Juve: il direttore di gara sarà Massa di Imperia. Napoli imbattuto con Piccinini di Forlì, con cui i partenopei vantano quattro vittorie e un pareggio in cinque precedenti. A lui il fischietto della sfida con il Genoa di Vieira. Torino-Inter a La Penna, mentre Sozza dirigerà Atalanta-Roma lunedì alle ore 20:45. Gli uomini di Ranieri ritrovano l'arbitro meneghino a poche settimane dall'ultimo derby con la Lazio, terminato sul punteggio di 1-1. 13, in totale, i precedenti con i giallorossi, vittoriosi in sette occasioni.

Ecco tutte le designazioni arbitrali per la 36a giornata di Serie A:

MILAN – BOLOGNA Venerdì 09/05 h.20.45

MARINELLI

PRETI – DI IORIO

IV: GIUA

VAR: CHIFFI

AVAR: PATERNA

COMO – CAGLIARI Sabato 10/05 h.15.00

FOURNEAU

SCATRAGLI – CAPALDO

IV: GALIPO’

VAR: GARIGLIO

AVAR: AURELIANO

LAZIO – JUVENTUS Sabato 10/05 h.18.00

MASSA

BACCINI – BERTI

IV: GUIDA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CHIFFI

EMPOLI – PARMA Sabato 10/05 h.20.45

FABBRI

CARBONE – ROSSI M.

IV: PERRI

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI

UDINESE – MONZA Domenica 11/05 h.12.30

CREZZINI

GIALLATINI – DI GIOIA

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MERAVIGLIA

H. VERONA – LECCE Domenica 11/05 h.15.00

MARESCA

ROSSI C. – MORO

IV: SACCHI

VAR: DOVERI

AVAR: DI BELLO

TORINO – INTER Domenica 11/05 h. 18.00

LA PENNA

LO CICERO – CECCONI

IV: BONACINA

VAR: MARINI

AVAR: ABISSO

NAPOLI – GENOA Domenica 11/05 h. 20.45

PICCININI

PERROTTI – MOKHTAR

IV: FELICIANI

VAR: AURELIANO

AVAR: GARIGLIO

VENEZIA – FIORENTINA Lunedì 12/05 h. 18.30

MARCHETTI

MELI – ALASSIO

IV: DI MARCO

VAR: DI BELLO

AVAR: MARINI

ATALANTA – ROMA Lunedì 12/05 h. 20.45

SOZZA

BINDONI – IMPERIALE

IV: COLLU

VAR: ABISSO

AVAR: MERAVIGLIA