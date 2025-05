Atalanta-Roma: il settore ospiti riservato ad attività sociali e no-profit

La Roma non potrà contare sul seguito dei propri tifosi nel posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. A causa del divieto di trasferta, anche al Gewiss Stadium di Bergamo non saranno presenti tifosi giallorossi. Così, in occasione della sfida contro l'Atalanta, le due società hanno pensato di riservare il settore ospiti ad attività sociali e no-profit.