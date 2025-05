De Siervo: “Campionato incerto: si va verso la contemporaneità nelle ultime due giornate”

Partite in contemporenea nel massimo campionato per non dare vantaggi a nessuno, sia in chiave scudetto, sia per l'Europa che nella zona retrocessione. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, a margine della presentazione della seconda edizione del Festival "Calcio Comunità Educante" a Roma, ha parlato della questione orari delle ultime gare della stagione: "C'è stato un consiglio di amministrazione, il tema non è esaurito. Si va verso la contemporaneità amplissima per cercare di mettere sullo stesso piano nelle ultime due giornate tutte le squadre, non dando nessun vantaggio a nessuna di giocare conoscendo il risultato della concorrente diretta per l’obiettivo".