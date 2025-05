La Lega Calcio ha deciso: nove partite di Serie A, quelle decisive per scudetto, salvezza e lotta Champions, si giocheranno in contemporanea domenica 18 maggio alle 20.45. Solo Genoa-Atalanta sarà anticipata: la squadra di Gasperini è in Champions, quella di Vieira salva per cui non c’è bisogno di contemporaneità.