CAGLIARI - Il Cagliari vince 3-0 ed è salvo. Il Venezia dell'ex Di Francesco perde e ha un piede in Serie B: è penultimo, scavalcato da Lecce ed Empoli. E non ha altre possibilità: per sperare deve battere la Juve nell'ultima giornata e pregare che davanti qualcuno si fermi. Squadra di Di Francesco giù, troppo giù: dopo l'impresa con la Fiorentina aveva il destino nelle sue mani. E in qualche modo lo ha buttato via. Merito anche del Cagliari, bello e convinto come non accadeva dalla gara di Verona. Una salvezza ritardata, per i sardi, ma meritata. Nel tabellino dei marcatori i suoi trascinatori: Mina, Piccoli e Deiola. Risultato blindato proprio dal terzo gol del centrocampista sardo: tiro spettacolare al termine di un'azione tutta di prima con assist di tacco di Makoumbou. Nicola nel finale si è pure potuto permettere di fare esordire in A il Primavera Pintus, classe 2005. Alla fine grande festa sul campo e sugli spalti.