Lo spareggio tra Napoli e Inter a Roma, le date della prossima stagione: il presidente della Lega svela tutto

Simonelli: "Troppi impegni, giocheremo anche a Pasqua"

Troppi gli impegni in programma per il calendario della prossima stagione, che quindi non avrà soste: "Abbiamo una quantità di impegni internazionali, per cui oggi riuscire a fare delle soste natalizie non è più possibile. Giocheremo anche il giorno di Pasqua probabilmente. Per la Supercoppa, speriamo di non giocarla a dicembre. Se, come ci auguriamo, l'Inter dovesse vincere la Champions dovrà giocare la Coppa del mondo per club Fifa e la nostra Supercoppa slitterebbe a gennaio. Fino al 31 maggio quindi non sapremo quando collocarla". E su possibili recuperi da aggiungere al calendario: "Le partite dovranno essere recuperate nella prima data utile possibile. Su poi quale sia questa prima data utile dipende dal tipo di evento. Questa sarà la regola e la dovremo seguire in tutti i casi. Magari all’inizio scontenterà qualcuno. Ma se le regole si sanno prima, magari si criticano ma poi si accettano. Confermo che il 6 giugno avremo il calendario per la prossima stagione".