Roma e Juve, c'è l'ipotesi clamorosa per la Champions: il lancio della monetina. Cosa deve succedere

Juventus a 67 punti, Roma a 66 e Lazio a 65: a novanta minuti dalla fine del torneo sono tre le squadre in corsa per il quarto posto, valido per la qualificazione diretta alla prossima edizione della Champions League . Ai bianconeri basterebbe battere il Venezia, nell'ultimo turno, per essere certi di avere la meglio sulle romane. In caso di pareggio o di sconfitta degli uomini di Tudor, la Roma potrebbe approfittarne , battendo il Torino e agganciando il quarto posto. La Lazio ha invece un'unica possibilità: deve battere il Lecce all'Olimpico e sperare in una sconfitta dei bianconeri a Venezia e che i giallorossi non vincano a Torino contro i granata.

Corsa Champions, la clamorosa ipotesi legata al sorteggio

Ma esiste anche una clamorosa possibilità, che potrebbe portare Juventus e Roma a pari punti (con la Lazio dietro) e di fronte ad uno scenario assurdo: per decidere chi andrebbe in Champions, sarebbe necessario il sorteggio. Un caso unico, che si verificherebbe con la sconfitta della Juventus a Venezia per 3-0, con il pareggio 1-1 della Roma a Torino e in caso di mancata vittoria della Lazio con il Lecce.

Roma e Juve pari: come si svolgerebbe il sorteggio?

A quel punto, con i biancocelesti fuori dai giochi, Juve e Roma avrebbero gli stessi punti (67), sarebbero in parità nello scontro diretto (1-1 e 0-0), avrebbero la stessa differenza reti generale (+19) e lo stesso numero di gol segnati (55). In un caso del genere, per scegliere la quarta squadra che si qualificherebbe per la Champions, sarebbe necessario il sorteggio: il lancio di una monetina o un'estrazione sul modello dei sorteggi per le Coppe Europee. Una soluzione incredibile, un epilogo mai visto.