ROMA - La Lega Serie A ha reso noti gli arbitri degli anticipi dell'ultima di campionato che decideranno la lotta scudetto. Il designatore Gianluca Rocchi ha scelto l'arbitro Federico La Penna della Sezione di Roma per dirigere la sfida tra Napoli e Cagliari in programma allo Stadio Maradona. L'altra partita della lotta scudetto è Como-Inter : la sfida dello stadio Senigallia è stata assegnata a Davide Massa della Sezione di Imperia.

Niente panchina per Conte e Inzaghi

Antonio Conte e Simone Inzaghi non potranno essere in panchina per guidare le loro squadre nell'ultima e decisiva giornata di campionato. I due allenatori sono stati squalificati dal giudice sportivo: il tecnico del Napoli era stato espulso a Parma nel finale concitato del Tardini mentre il tecnico dell'Inter era stato allontanato dopo una lite con il collega della Lazio Marco Baroni nei minuti finali della sfida disputata a San Siro.

BOLOGNA-GENOA (sabato 24 maggio ore 18.30): Monaldi

MILAN-MONZA (sabato 24 maggio ore 20.45): Rutella

VENEZIA-JUVENTUS (domenica 25 maggio ore 20.45): Colombo

TORINO-ROMA (domenica 25 maggio ore 20.45): Di Bello

ATALANTA-PARMA (domenica 25 maggio ore 20.45): Marinelli

LAZIO-LECCE (domenica 25 maggio ore 20.45): Fabbri

EMPOLI-VERONA (domenica 25 maggio ore 20.45): Doveri

UDINESE-FIORENTINA (domenica 25 maggio ore 20.45): Marcenaro