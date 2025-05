Serie A, dal '99 mai così in tanti allo stadio e vince il paradosso Milan

Erano 26 anni che la media spettatori a partita (30.817) non risultava così alta, al pari del riempimento (92,18%). Rossoneri primi per le presenze a San Siro, nonostante la stagione fallimentare. Nessuno riempie il proprio impianto come il Cagliari (97,95%)