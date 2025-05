Cannavaro sul futuro di Conte: "Non so se va via ma so che vuole..."

"Non so se va via". Così Fabio Cannavaro ha risposto alla domanda sul futuro di Antonio Conte in occasione di un'intervista rilasciata a Roma, dove si trova per l'Ea7 World Legends Padel Tour 2025, ai microfoni di Sky Sport. "Ci siamo incontrati, non abbiamo parlato di questo. Antonio è intelligente, ha gestito alla grande la squadra e una società che qualche anno fa aveva avuto più problemi nella comunicazione. In questa stagione è stato più tranquillo l'ambiente. Lui è esigente, dà tanto, ma vuole delle garanzie . Quindi è giusto che chieda". Queste le parole del Pallone d'Oro 2006.

Cannavaro: "Il Maradona dovrà essere intelligente. Champions? Inter favorita"

Cannavaro ha parlato quindi della lotta Scudetto: "Il Napoli gioca in casa contro un Cagliari già salvo, ma ciò non significa nulla. Dovranno andare in campo e pensare di vincere la partita facendo le cose semplici. L'aiuto del pubblico renderà le cose più facili. Io vinsi una Liga punto a punto, lì fu fondamentale mister Capello. Il Napoli da questo punto di vista è tranquillo, considerando che ha un condottiero come Antonio Conte. Il Maradona dovrà essere intelligente a capire i momenti e far sentire la passione che tutti conosciamo". Quindi, l'allenatore ha parlato anche della finale di Champions League: "L'Inter partirà da favorita: ha più esperienza per giocare queste partite, giocatori che hanno fatto le finali. Per il calcio italiano è fondamentale che una sua squadra sia in finale e che porti a casa il trofeo. Il Psg è molto forte, allenata da un allenatore bravo, con esperienza. Ma le finali conta non come le prepari, ma come le giochi".

Cannavaro su Ranieri: "La sua bravura dare serenità"

Infine, Fabio Cannavaro ha risposto anche a una domanda relativa alla gestione della Roma da parte di Claudio Ranieri: "Ci aveva già abituato coi suoi miracoli,, ai giocatori. Il problema è come stava prima la Roma: è sempre stata una rosa forte, con giocatori bravi,".