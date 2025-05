I verdetti della lotta salvezza: retrocede il Venezia di Di Francesco. Festa Lecce, Verona e Parma

Lecce, Verona e Parma festeggiano la permanenza in A. Retrocede Di Francesco

Emozioni a non finire e colpi di scena continui nelle parti basse della classifica di Serie A: festeggiano la permanenza in massima serie il Lecce, il Verona e il Parma. La squadra di Giampaolo sbanca l'Olimpico: l'1-0 salentino porta la firma dell'ex Salernitana Coulibaly. Fa festa anche il Verona: Zanetti passa 2-1 al 'Castellani' (in gol Serdar e Bradaric) con l'Empoli di D'Aversa: ai toscani, che retrocedono in Serie B dopo quattro anni, non basta la rete di Fazzini. Vittoria in rimonta anche per il Parma di Chivu: trascinati da Hainaut e la doppietta di Ondrejka, gli emiliani vincono 3-2 sul campo dell'Atalanta e celebrano, da neopromossi, la permanenza in massima serie. Niente da fare invece per il Venezia di Di Francesco che saluta la Serie A: gli arancioneroverdi cadono 3-2 al 'Penzo', battuti dalla Juve di Tudor. Altra delusione per l'ex tecnico della Roma, dopo la retrocessione di 12 mesi fa sulla panchina del Frosinone.

Serie A, la classifica dal 15° posto in giù

I verdetti della zona salvezza dopo gli ultimi 90 minuti stagionali:

14° Verona 37 punti

15° Cagliari 36

16° Parma 36

17° Lecce 34

18° Empoli 31 (retrocede in Serie B)

19° Venezia 29 (retrocede in Serie B)

20° Monza 18 (retrocede in Serie B)

