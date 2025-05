Udinese-Fiorentina 2-3: Palladino vince e vola in Conference, Kean decisivo

UDINE - La Fiorentina vince e centra l'obiettivo Conference League . I viola approfittano del ko della Lazio e battono l' Udinese 3-2 per chiudere al sesto posto in classifica a quota 65 punti, gli stessi dei biancocelesti ma con il vantaggio negli scontri diretti. Il gol decisivo per conquistare la qualificazione per il quarto anno consecutivo è di Moise Kean , che chiude a quota 19 gol in campionato.

Fiorentina pericolosa, Lucca sblocca la partita

Campionato che non ha più nulla da dire per l'Udinese di Runjaic, ormai salvo da tempo. Per la Fiorentina di Palladino quest'ultima partita può risultare decisiva: serve vincere e sperare nel ko della Lazio per conquistare per un altro anno la qualificazione in Conference League. E la voglia di vincere dei viola si vede sin dai primi minuti, con il gol annullato (fuorigioco) a Kean e le tante occasioni create da Dodo e Gosens nei primi venti minuti. La Fiorentina è pericolosa, ma a sorpresa il gol che sblocca la partita è dell'Udinese: al 26' Lucca sfrutta un rimbalzo in area e fulmina De Gea, portando i bianconeri in vantaggio. Padroni di casa che sembrano poter gestire il vantaggio, ma al 40' Bijol riceve il secondo giallo e lascia l'Udinese in 10. Reazione furiosa dei viola, che provano a chiudere il primo tempo in parità: al 42' Kean calcia potente ma sbatte contro il palo, poi allo scadere sempre l'ex Juve ci prova di testa ma Okoye si fa trovare pronto. Termina così la prima frazione, con l'Udinese in vantaggio per 1-0.

Kean trova il gol decisivo, la Fiorentina in Conference

La notizia del vantaggio del Lecce sulla Lazio scatena la reazione della Fiorentina, che nei primi dieci minuti della ripresa ribalta il risultato: al 46' Fagioli risolve un flipper in area, trovando il primo gol in viola e la rete del pareggio, poi al 57' Comuzzo raddoppia con un gol di tacco incredibile, trovando anche lui il suo primo gol con la Fiorentina. I viola sono momentaneamente al sesto posto, ma la gioia dura pochi minuti con il pareggio dell'Udinese al 61', con la rete di Kabasele che spegne l'entusiasmo della squadra di Palladino. La Lazio rimane in svantaggio e i viola sanno che basterebbe un gol per conquistare un posto in Conference: ci provano Kean e Beltran, con l'ex Juve che viene fermato più volte da Okoye. Poi all'82' ecco il gol che fa esplodere i tifosi viola, firmato ovviamente da Moise Kean aiutato dalla deviazione di Zemura, 19° gol in campionato per l'attaccante. Forte del vantaggio e del risultato all'Olimpico che non cambia, la Fiorentina tiene il pallone e fa scorrere i minuti fino al tanto atteso triplice fischio: la Fiorentina vince e centra la qualificazione in Conference League.