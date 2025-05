Serie A, tutti gli Oscar di un campionato pazzo

Come si può definire un campionato che consegna lo scudetto a 82 punti, come era successo, con una quota così bassa, solo due volte negli ultimi vent’anni? O che impedisce a una squadra (la Roma) di entrare in Champions con 69 punti quando sempre negli ultimi vent’anni solo sette volte ne sono serviti di più? Oppure che dà lo scudetto a chi, nella stagione precedente, era stato staccato di 41 punti dalla capolista? Si può definire strano, magari è un modo scontato di catalogarlo, ma è stato davvero un campionato strano nello sviluppo e nei risultati e bello per quanto è durato con quel finale pieno di emozioni. Come al solito, è stato anche pieno di rimpianti. Quelli dell’Inter: se non avessimo preso il gol di Pedro al 90'. Della Roma: se Ranieri fosse arrivato prima. Della Lazio: se avessimo vinto almeno tre delle ultime 12 partite giocate all’Olimpico e non solo quella col Monza, già retrocesso. Della Fiorentina: se non avessimo perso 10 punti contro le ultime due della classifica. Dell’Empoli: se non avessimo avuto quella valanga di infortuni. Non ci sono rimpianti solo per Napoli e Monza, la prima e l’ultima del campionato. Ce ne sono pochi anche per Milan e Juve, vere delusioni fra dirigenti, allenatori e giocatori. E allora, cosa resta della stagione italiana 2024-25? Proviamo a guardarla dal lato migliore assegnando gli oscar del campionato.