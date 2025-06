Allegri docente a Coverciano: due ore di lezione al Master, presenti Fabregas e Hamsik

Massimiliano Allegri torna al Centro Tecnico Federale di Coverciano , ma in qualità di docente . L'allenatore del Milan è uno dei relatori del corso Uefa Pro, il massimo livello di formazione per un allenatore che abilita ad allenare in qualsiasi competizione. Allegri ha tenuto due ore di lezione con tanti nomi illustri tra gli "studenti". Tra loro anche alcuni allenatori che affronterà nella prossima stagione di Serie A, ovvero l'allenatore del Como Cesc Fabregas e il nuovo tecnico del Cagliari Fabio Pisacane .

Allegri docente a Coverciano: Fabregas e Hamsik tra gli "studenti"

Nella classe anche il nuovo allenatore dell'Empoli Guido Pagliuca e l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik. Tra loro anche il suo storico vice allenatore Marco Landucci. Rivolgendosi alla platea, Allegri ha esordito: "Non sono venuto a insegnare qualcosa ma a raccontarvi le mie esperienze professionali. Bisogna essere bravi a far esprimere i giocatori al meglio delle loro possibilità". Quella in corso in questi giorni a Coverciano è la penultima settimana di lezione del Master Uefa Pro, dopodiché i vari allenatore dovranno affrontare un esame per ricevere l'attestato e la qualifica. Intanto l'allenatore prosegue il suo lavoro di programmazione al Milan. Le prime uscite dopo il ritorno sulla panchina dei rossoneri saranno tra l'Asia e l'Australia: si parte il 23 luglio a Singapore contro l'Arsenal, poi il 26 a Hong Kong contro il Liverpool e infine il 31 a Perth contro il Perth Glory. Negli scorsi giorni il Milan ha annunciato anche una nuova amichevole programmata per il 10 agosto a Stamford Bridge contro il Chelsea.