Parma, perché Krause ha deciso di fare Cuesta scommessa

Il secondo allenatore più giovane di sempre

Il 24 agosto, quando scatterà il massimo campionato, Cuesta risulterà il secondo allenatore più giovane nell'intera storia del torneo. Il primo fu Elio Loschi che il 28 maggio 1939 aveva 29 anni 9 mesi e 20 giorni quando guidò la Triestina contro la Juve. Corsi e ricorsi storici: anche Cuesta esordirà contro la Juve: avrà 30 anni e 26 giorni. La scelta di Kyle Krause, 63 anni, il magnate americano presidente del Parma è coraggiosa, ma poggia sulle corroboranti referenze del suo amministratore delegato Federico Cherubini che Cuesta apprezzò quando gli affidò la Juve Under 17 e di Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal con il quale il ragazzo prodigio maiorchino ha lavorato per tre stagioni.

Dall'Atletico gratis, all'Arsenal, passando per la Juve

In undici anni, Carlos ha bruciato le tappe. Ne ha soltanto 18 quando appende gli scarpini al chiodo, realizzando che da calciatore del Santa Catalina Atletico non andrebbe lontano. Per questo, da grande vuol fare l'allenatore. Entra gratis nel vivaio dell'Atletico Madrid, gli affidano l'Under 14, poi la gestione dell'intero settore giovanile. Carlos studia, viaggia, conosce Arteta, vice di Guardiola. È una folgorazione. La tappa juventina si rivelerà fondamentale per la sua carriera, ma, prima del Parma, c'è il triennio con i Gunners. Krause ama stupire. Come quando, congedato Pecchia, chiama l'esordiente Chivu a sostituirlo perché salvi il Parma: Cristian ci riesce talmente bene che, compiuta la missione, lo vuole l'Inter. Ora i gialloblù si affidano al ragazzo classe 1995. Chi l'ha detto che la Serie A è un campionato per vecchi?