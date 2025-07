Amichevoli, prime spine per il Toro di Baroni. Ok Cagliari e Monza

Mentre l'estate entra nel vivo, come il calciomercato, le squadre ormai in ritiro da almeno una settimana, si cimentano con le prime amichevoli, per testare il lavoro svolto fin qui e provare concetti e schemi in vista nella nuova stagione. Non brilla il Toro di Baroni, ancora alle prese con un organico tutto da inventare, mentre convincono già il Cagliari targato Pisacane ed il Monza di Bianco.