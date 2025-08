Berardi, l’ultima bandiera. A 31 anni tornerà a guidare il Sassuolo in A

In un calcio sempre meno romantico e mosso ormai quasi solamente dal denaro, una storia come quella di Domenico Berardi e il Sassuolo sembra quasi stridere. Ma in realtà è quel filo rosso che lega il mondo del pallone a un passato lontano fatto di Totti, Maldini, Del Piero. Campioni capaci di sposare una causa, o meglio dire, una maglia, per crescerci insieme e non lasciarla più. Oggi di esempi così non ce ne sono più e l’unico è proprio Berardi