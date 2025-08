ROMA - Una vera e propria rivoluzione è pronta a investire il mondo arbitrale italiano, a partire dalla Serie C. Durante il raduno precampionato dell'AIA a Cascia, sono state annunciate importanti novità, a cominciare dall’introduzione del “VAR a chiamata” nella terza serie professionistica. Un’innovazione che promette di cambiare il rapporto tra arbitri, allenatori e decisioni sul campo. Daniele Orsato, responsabile della CAN C, ha sottolineato il valore formativo di questa novità: “La stagione avrà bisogno di arbitri molto preparati. In questi giorni abbiamo lavorato tantissimo e ai miei arbitri dico di non pensare subito alla Serie A o B, ma di essere pronti per potervi ambire con merito. Gli arbitri devono scrollarsi di dosso la paura di sbagliare. L’auspicio è che si vedano meno proteste in campo: gli allenatori, avendo due possibilità a partita di chiedere il video support, potranno avere giustizia in caso di errori”.

E in Serie A cosa cambia? Parla Rocchi

Ma anche in Serie A si profila un cambiamento significativo. Come ha annunciato Gianluca Rocchi, responsabile della CAN, gli arbitri si preparano a spiegare al pubblico le decisioni VAR direttamente dagli stadi, in tempo reale. “Vogliamo aumentare la trasparenza. Il numero degli arbitri è stato ridotto proprio per puntare sulla qualità. È impossibile avere giudizi sempre uniformi, perché ogni episodio è diverso e ogni arbitro è una persona, non una macchina”. Durante il raduno, gli arbitri della massima serie si eserciteranno con casse audio in campo, simulando le situazioni di gara e imparando a comunicare le proprie decisioni a voce alta, anche per i tifosi sugli spalti. Rocchi ha poi chiarito la sua posizione su un altro tema delicato: le interviste agli arbitri dopo le partite: “Non sono favorevole. Dopo la gara non sono lucidi, servirebbero almeno 12 ore per poter analizzare e spiegare con razionalità”.