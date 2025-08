Arbitri in concerto: il Var spiegato live allo stadio

Annunciazione! Annunciazione! Dal prossimo campionato avremo l’announcement: l’arbitro dovrà spiegare direttamente allo stadio e in tv la decisione assunta dopo un intervento del Var, così come è già successo nell’inutile e dannoso Mondiale per club . «È un passo avanti importante nella comunicazione che da anni curiamo con trasparenza» ha spiegato Gianluca Rocchi, the Designator. «Ora però le spiegazioni saranno in tempo reale. Abbiamo un gruppo selezionato e vogliamo uniformare linguaggio e contenuti per essere chiari con il pubblico».

Come funzionerà? «Non esiste un tempo massimo per gli announcement in campo perché ogni arbitro ha il suo stile, il suo linguaggio e i suoi tempi di reazione. Servirà un po’ di rodaggio: parlare davanti a 80mila persone non è facile per nessuno». Tranne Vasco.

Lungi da me voler criticare qualsiasi novità arbitrale: la categoria ha il diritto di rispondere come sa e può alle sollecitazioni degli appassionati. Tuttavia la novità più gradita e utile sarebbe un’altra, talmente semplice da risultare complicatissima: un regolamento chiaro, accessibile e definitivo che non si presti a interpretazioni di sorta.

I fuorigioco di un’unghia, quelli valutati secondo la discriminante della giocata o della deviazione e i tanti falli puniti se commessi fuori dall’area ma non se in area non hanno niente a che vedere col calcio.

Siamo stanchi di essere presi per il protocollo: lo spettatore non può andare allo stadio col libretto, come all’Arena di Verona dove se non sei un melomane non capisci cosa stiano dicendo...

Il calcio è molto semplice, ma qualcuno insiste col renderlo complicato. Immaginate perché.