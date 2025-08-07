Figli di un contratto minore: il taglio del 25% ai retrocessi

La norma inserita nel nuovo accordo collettivo tra Lega di A e Assocalciatori che impone il taglio del 25% ai contratti di chi retrocede non rappresenta, come sostiene il presidente Simonelli, «un’intesa storica», bensì un pastrocchio dagli spiccati accenti demagogici che finirà per allargare ulteriormente la forbice tra ricchi e poveri.

Il potere contrattuale dei calciatori più ambiti dalle società a rischio B (penso ai vari Coda, Tutino, Nzola) sarà verosimilmente esercitato in fase di contrattazione per aggirare l’ “ostacolo”. In altre parole, nessun giocatore di livello superiore, tra i frequentatori più o meno abituali della zona calda, accetterà mai un accordo pluriennale con il timore di vedersi ridurre sensibilmente lo stipendio.

Gli effetti ricadranno perciò sui meno “fortunati” che già oggi, per giocare, sono molto spesso costretti a firmare a condizioni economiche assai inferiori a quelle immaginabili.

Dove invece mi sento di seguire - inutilmente, purtroppo - il presidente dei club di A, che giorni fa ha esposto le sue idee al Corsera, è sull’orario d’inizio delle partite alle 20, e non più alle 20.45; un “progetto personale” che non passerà mai.

Peggio mi sento quando leggo che le serali di coppa Italia cominceranno alle 21 e 15.

Il calcio non è un programma dell’access.