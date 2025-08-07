Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il bomber dell’estate 2025: Azon segna ancora e stacca Okafor

Le ultime novità nella classifica dei migliori marcatori del precampionato tra le squadre di Serie A
Il bomber dell’estate 2025: Azon segna ancora e stacca Okafor© LAPRESSE
Alberto Polverosi
4 min
Ivan Azon, 23 anni, spagnolo di Saragozza e attaccante del Como, non si ferma più. Ha segnato anche contro il Betis Siviglia, finalista di Conference League, e con i tre punti conquistati ha staccato Okafor.
Ancora a quota 5 il quintetto di grandi attaccanti formato Immobile, Kean, Leao, Lucca ed Evan Ferguson.

Questa è la classifica attuale:

11 punti
----------
AZON (Como)

8 punti
-------
OKAFOR (Milan)

5 punti
----------
IMMOBILE (Bologna); KEAN (Fiorentina); LEAO (Milan); LUCCA (Napoli); E. FERGUSON (Roma)

4 punti
---------
ORSOLINI (Bologna); ADOPO (Cagliari); CAMARDA (Lecce); PINAMONTI (Sassuolo); ATTA e IKER BRAVO (Udinese); GIOVANE (Verona)

3 punti
--------
BERNASCONI, DE KETELAERE e SCAMACCA (Atalanta); CAMBIAGHI (Bologna); DACUNHA, DIAO e STREFEZZA (Como); DE LUCA (Cremonese); NDOUR (Fiorentina); GRONBAEK, NORTON-CUFFY e VITINHA (Genoa); ZACCAGNI (Lazio); LOFTUS-CHEEK (Milan); BENEDYCZAK (Parma); DOVBYK, EL SHAARAWY, MANCINI e SOULE’ (Roma); ADAMS, BIANAY BALCOT, CASADEI, GINEITIS, ILIC e TAMEZE (Torino); BAYO (Udinese)

2 punti
-----------
SCALVINI (ATALANTA); DALLINGA (Bologna); CUTRONE, PAZ, BATURINA e DOUVIKAS (Como); MARCANDALLI, THORSBY e VENTURINO (Genoa); CONCEICAO e VLAHOVIC (Juventus); GUENDOUZI (Lazio); HELGASON e KRSTOVIC (Lecce); RASPADORI (Napoli); AKINSSANMIRO, LUSUARDI, MEISTER e TOURE’ (Pisa); PIERINI (Sassuolo); DAVIS e EKKELENKAMP (Udinese); FRESE (Verona)

1 punto
--------
DOMINGUEZ, EL AZZOUZI, L. FERGUSON, HOLM e LUCUMI (Bologna); DEIOLA, LUVUMBO e PICCOLI (Cagliari); BARBIERI, BASCHIROTTO e BONAZZOLI (Cremonese); DODO, DZEKO, FAZZINI e SOTTIL (Fiorentina); ASLLANI, BONNY, CALHANOGLU, P. ESPOSITO, LAUTARO MARTINEZ e LUIS HENRIQUE; (Inter); BASIC, CANCELLIERI e PEDRO (Lazio); CHUKWUEWE, COMOTTO, MUSAH, RICCI e F.TERRACCIANO (Milan); POLITANO (Napoli); BEGIC, DJURIC e ONDREJKA (Parma); BONFANTI, DURMUSH e PICCININI (Pisa); BOLOCA e MUHAREMOVIC (Sassuolo); GABELLINI (Torino); AJAYI, FRESE, LIVRAMENTO e VERMESAN (Verona)

Questi i criteri su cui si basa la classifica:

* 3 punti per ogni gol segnato contro le squadre che giocano nelle migliori cinque leghe d'Europa (Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League)

* 2 punti per ogni gol segnato contro le squadre che giocano nella seconda serie delle migliori cinque leghe d'Europa

* 2 punti per ogni gol segnato contro le squadre della prima serie delle altre leghe (esempio: Svizzera, Turchia, Belgio, eccetera)

* 1 punto per ogni gol segnato contro le squadre della seconda serie delle altre leghe (esempio: Svizzera, Turchia, Belgio, eccetera)

*1 punto per ogni gol segnato contro le squadre della terza serie delle prime cinque leghe d'Europa

*1 punto per ogni gol segnato contro la formazione giovanile dello stesso club (esempio: Parma-Parma Primavera)

*0 punti per i gol segnati contro formazioni inferiori alla terza serie

*La classifica terminerà dopo l’ultima amichevole pre-campionato

* Non si prendono in considerazione le partite ufficiali di Coppa Italia e dei play-off di Conference League

Ovviamente si tratta di una classifica che non ha nessun valore ufficiale né statistico, ma serve soltanto per indicare i cannonieri già in forma in questa estate.
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

