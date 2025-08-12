Il bomber dell'estate 2025: Azon sempre in testa

Con 11 punti lo spagnolo Azon è sempre in testa alla classifica del bomber dell’estate 2025, lo inseguono Okafor (a -3) e un nuovo quartetto (a -5) formato dal pisano Tramoni, dal romanista Soulé e dai napoletani De Bruyne e Lucca.
Questa è la classifica attuale:
11 punti
----------
AZON (Como).
8 punti
-------
OKAFOR (Milan).
6 punti
---------
CAMBIASO (Juventus); TRAMONI (Pisa); DE BRUYNE e LUCCA (Napoli); SOULE’ (Roma).
5 punti
----------
IMMOBILE (Bologna); KEAN (Fiorentina); LEAO (Milan); E. FERGUSON (Roma); DAVIS (Udinese).
4 punti
---------
ORSOLINI (Bologna); ADOPO e LUVUMBO (Cagliari); BONNY e LAUTARO MARTINEZ (Inter); CANCELLIERI (Lazio); CAMARDA (Lecce); DI LORENZO (Napoli); PINAMONTI (Sassuolo); ATTA e IKER BRAVO (Udinese); GIOVANE (Verona).
3 punti
--------
BERNASCONI, DE KETELAERE e SCAMACCA (Atalanta); CAMBIAGHI (Bologna); DA CUNHA, DIAO e STREFEZZA (Como); DE LUCA (Cremonese); NDOUR e SOHM (Fiorentina); GRONBAEK, MALINOVSKYI, NORTON-CUFFY, OSTIGARD e VITINHA (Genoa); ZACCAGNI (Lazio); KRSTOVIC (Lecce); FOFANA, LOFTUS-CHEEK e GIMENEZ (Milan); BENEDYCZAK e PLICCO (Parma); DOVBYK, EL SHAARAWY e MANCINI (Roma); VOLPATO (Sassuolo); ADAMS, BIANAY BALCOT, CASADEI, GINEITIS, ILIC e TAMEZE (Torino); BAYO, PAFUNDI e PALMA (Udinese).
2 punti
-----------
SCALVINI (Atalanta); DALLINGA (Bologna); CUTRONE, PAZ, BATURINA e DOUVIKAS (Como); MARCANDALLI, THORSBY e VENTURINO (Genoa); CONCEICAO e VLAHOVIC (Juventus); GUENDOUZI (Lazio); HELGASON e PIEROTTI (Lecce); RASPADORI (Napoli); AKINSSANMIRO, LUSUARDI, MEISTER e TOURE’ (Pisa); PIERINI
(Sassuolo); EKKELENKAMP (Udinese); FRESE (Verona).
1 punto
--------
KAMALDEEN, SAMARDZIC e SULEMANA (Atalanta); DOMINGUEZ, EL AZZOUZI, L. FERGUSON, HOLM e LUCUMI (Bologna); DEIOLA e PICCOLI (Cagliari); BARBIERI, BASCHIROTTO e BONAZZOLI (Cremonese); DODO, DZEKO, FAZZINI e SOTTIL (Fiorentina); ASLLANI, CALHANOGLU, P. ESPOSITO e LUIS HENRIQUE; (Inter); BASIC e PEDRO (Lazio); CHUKWUEWE, COMOTTO, MUSAH, RICCI e F.TERRACCIANO (Milan); HASA, LUKAKU, MCTOMINAY e POLITANO (Napoli); BEGIC, DJURIC e ONDREJKA (Parma); BONFANTI, DURMUSH e PICCININI (Pisa); BOLOCA e MUHAREMOVIC (Sassuolo); GABELLINI (Torino); AJAYI, FRESE, LIVRAMENTO,
MOSQUERA e VERMESAN (Verona).
Questi i criteri su cui si basa la classifica:
* 3 punti per ogni gol segnato contro le squadre che giocano nelle migliori cinque leghe d'Europa (Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League)
* 2 punti per ogni gol segnato contro le squadre che giocano nella seconda serie delle migliori cinque leghe d'Europa
* 2 punti per ogni gol segnato contro le squadre della prima serie delle altre leghe (esempio: Svizzera, Turchia, Belgio, eccetera)
* 1 punto per ogni gol segnato contro le squadre della seconda serie delle altre leghe (esempio: Svizzera, Turchia, Belgio, eccetera)
*1 punto per ogni gol segnato contro le squadre della terza serie delle prime cinque leghe d'Europa
*1 punto per ogni gol segnato contro la formazione giovanile dello stesso club (esempio: Parma-Parma Primavera)
*0 punti per i gol segnati contro formazioni inferiori alla terza serie
*La classifica terminerà dopo l’ultima amichevole pre-campionato
* Non si prendono in considerazione le partite ufficiali di Coppa Italia e dei play-off di Conference League
Ovviamente si tratta di una classifica che non ha nessun valore ufficiale né statistico, ma serve soltanto per indicare i cannonieri già in forma in questa estate.
