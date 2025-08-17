Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Il comasco Azon vince il titolo di bomber dell'estate 2025 davanti a Soulé e Okafor

A quota 6 chiudono il bolognese Orsolini, gli juventini Vlahovic e Cambiaso, il pisano Tramoni e il napoletani De Bruyne e Lucca
Il comasco Azon vince il titolo di bomber dell'estate 2025 davanti a Soulé e Okafor© Getty Images
Alberto Polverosi
4 min

Con 11 punti, il comasco Ivan Azon Monzon vince la classifica dei cannonieri dell’estate 2025 ideata dal sito del Corriere dello Sport-Stadio. L’attaccante spagnolo ha preceduto di tre punti la coppia Okafor-Soulé. A quota 6 il bolognese Orsolini, gli juventini Vlahovic e Cambiaso, il pisano Tramoni e il napoletani De Bruyne e Lucca.

Questa la classifica finale

11 punti

AZON (Como)

8 punti

OKAFOR (Milan); SOULE’ (Roma)

6 punti

ORSOLINI (Bologna); CAMBIASO e VLAHOVIC (Juventus); TRAMONI (Pisa); DE BRUYNE e LUCCA (Napoli)

5 punti

IMMOBILE (Bologna); KEAN (Fiorentina); LEAO (Milan); E. FERGUSON (Roma); DAVIS (Udinese)

4 punti

SAMARDZIC (Atalanta); ADOPO e LUVUMBO (Cagliari); BONNY e LAUTARO MARTINEZ (Inter); CANCELLIERI (Lazio); CAMARDA (Lecce); DI LORENZO (Napoli); PINAMONTI (Sassuolo); ATTA e IKER BRAVO (Udinese); GIOVANE (Verona)

3 punti

BERNASCONI, DE KETELAERE e SCAMACCA (Atalanta); CAMBIAGHI (Bologna); DA CUNHA, DIAO e STREFEZZA (Como); DE LUCA (Cremonese); NDOUR e SOHM (Fiorentina); GRONBAEK, MALINOVSKYI, NORTON-CUFFY, OSTIGARD e VITINHA (Genoa); P. ESPOSITO (Inter); DAVID (Juventus); ZACCAGNI e PEDRO (Lazio); KRSTOVIC (Lecce); FOFANA, LOFTUS-CHEEK e GIMENEZ (Milan); BENEDYCZAK e PLICCO (Parma); DOVBYK, EL SHAARAWY e MANCINI (Roma); VOLPATO (Sassuolo); ADAMS, BIANAY BALCOT, CASADEI, GINEITIS, ILIC e TAMEZE (Torino); BAYO, PAFUNDI e PALMA (Udinese)

2 punti

SCALVINI (Atalanta); DALLINGA e ODGAARD (Bologna); CUTRONE, PAZ, BATURINA e DOUVIKAS (Como); MARCANDALLI, THORSBY e VENTURINO (Genoa); DIMARCO e THURAM (Inter); CONCEICAO (Juventus); GUENDOUZI e NOSLIN (Lazio); HELGASON e PIEROTTI (Lecce); RASPADORI (Napoli); AKINSSANMIRO, LUSUARDI, MEISTER e TOURE’ (Pisa); CRISTANTE (Roma); PIERINI (Sassuolo); EKKELENKAMP (Udinese); FRESE (Verona)

1 punto

KAMALDEEN e SULEMANA (Atalanta); DOMINGUEZ, EL AZZOUZI, L. FERGUSON, HOLM e LUCUMI (Bologna); DEIOLA e PICCOLI (Cagliari); BARBIERI, BASCHIROTTO e BONAZZOLI (Cremonese); DODO, DZEKO, FAZZINI, GUDMUNDSSON e SOTTIL (Fiorentina); ASLLANI, CALHANOGLU e LUIS HENRIQUE (Inter); DOUGLAS LUIZ (Juventus); BASIC (Lazio); CHUKWUEWE, COMOTTO, MUSAH, RICCI e F.TERRACCIANO (Milan); HASA, LUKAKU, MCTOMINAY e POLITANO (Napoli); BEGIC, DJURIC e ONDREJKA (Parma); BONFANTI, DURMUSH e PICCININI (Pisa); BOLOCA e MUHAREMOVIC (Sassuolo); GABELLINI (Torino); AJAYI, FRESE, LIVRAMENTO, MOSQUERA e VERMESAN (Verona)

Questi i criteri su cui si basa la classifica

* 3 punti per ogni gol segnato contro le squadre che giocano nelle migliori cinque leghe d'Europa (Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League)

* 2 punti per ogni gol segnato contro le squadre che giocano nella seconda serie delle migliori cinque leghe d'Europa

* 2 punti per ogni gol segnato contro le squadre della prima serie delle altre leghe (esempio: Svizzera, Turchia, Belgio, eccetera)

* 1 punto per ogni gol segnato contro le squadre della seconda serie delle altre leghe (esempio: Svizzera, Turchia, Belgio, eccetera)

*1 punto per ogni gol segnato contro le squadre della terza serie delle prime cinque leghe d'Europa

*1 punto per ogni gol segnato contro la formazione giovanile dello stesso club (esempio: Parma-Parma Primavera) *0 punti per i gol segnati contro formazioni inferiori alla terza serie *La classifica terminerà dopo l’ultima amichevole pre-campionato

* Non si prendono in considerazione le partite ufficiali di Coppa Italia e dei play-off di Conference League Ovviamente si tratta di una classifica che non ha nessun valore ufficiale né statistico, ma serve soltanto per indicare i cannonieri già in forma in questa estate.

