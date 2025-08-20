Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Serie A, gli arbitri della 1ª giornata: Roma-Bologna a Zufferli, c'è Ayroldi per Sassuolo-Napoli

Designati i direttori di gara per le prime partite del nuovo campionato: tra gli anticipi di sabato 23 agosto anche i match dei giallorossi e dei campioni d'Italia
2 min

ROMA - Tutto pronto per il via della nuova Serie A ed ecco che sono arrivate anche le prime designazioni arbitrali in vista del turno inaugurale del massimo campionato 2025/26.

Zufferli per la Roma, ad Ayroldi tocca il Napoli

Ad aprire il programma saranno i quattro anticipi di sabato (23 agosto). Alle ore 18.30 in campo i campioni d'Italia del Napoli, impegnati al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il neopromosso Sassuolo: a dirigere l'incontro sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, con Lo Cicero e Yoshikawa come assistenti, mentre il quarto ufficiale di gara Rapuano e gli arbitri Var Di Bello e Aureliano. Sempre alle 18.30 Genoa-Lecce che è stata affidata a Davide Massa di Imperia, mentre alle ore 20.45 sono in calendario Milan-Cremonese (Collu di Cagliari) e Roma-Bologna (Zufferli di Udine).

Le designazioni delle altre gare di Serie A

Stessi orari per domenica (24 agosto con due partite alle ore 18.30, ovvero Cagliari-Fiorentina (Sozza di Seregno) e Como-Lazio (Manganiello di Pinerolo), mentre alle 20.45 si giocheranno Atalanta-Pisa (Arena di Torre del Greco) e Juventus-Parma (Marcenaro di Genova). Lunedì 25 chiuderanno poi la prima giornata di campionato Udinese-Verona (Tremolada di Monza) con fischio d'inizio alle 18.30 e Inter-Torino (La Penna di Roma), in programma alle 20.45.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

