Jankto annuncia il ritiro a 29 anni: "Smetto per mio figlio"

Jakub Jankto ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato a soli 29 anni. Il calciatore ceco, reduce da due deludenti stagioni al Cagliari, ha raccontato sul suo profilo Instagram i motivi di questa decisione, ponendo l'accento sui problemi fisici che lo hanno limitato e il desiderio di passare più tempo con il figlio.
Le parole di Jankto
"Ho ricevuto tanti messaggi sul proseguo della mia carriera. Purtroppo mi ritiro". Jakub Jankto ha così fatto chiarezza sul suo futuro: "La ragione è semplice. Ho subito un bruttissimo infortunio che ha danneggiato gravamente i legamenti della mia caviglia, ho provato a superarla e a resistere". Successivamente il calciatore, che due anni è stato tra i primi professionisti a fare coming out, ha spiegato l'altro motivo che l'ha spinto a ritirarsi: "Il punto chiave è mio figlio, dato che spesso non ho trovato il tempo per stare con lui. Voglio cambiare questa situazione perché la famiglia è una sola e voglio stare più vicino a mio figlio, per questo ho deciso di trasferirmi a Praga. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto. Lo apprezzo".