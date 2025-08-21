Jankto annuncia il ritiro a 29 anni: "Smetto per mio figlio"

Le parole di Jankto

"Ho ricevuto tanti messaggi sul proseguo della mia carriera. Purtroppo mi ritiro". Jakub Jankto ha così fatto chiarezza sul suo futuro: "La ragione è semplice. Ho subito un bruttissimo infortunio che ha danneggiato gravamente i legamenti della mia caviglia, ho provato a superarla e a resistere". Successivamente il calciatore, che due anni è stato tra i primi professionisti a fare coming out, ha spiegato l'altro motivo che l'ha spinto a ritirarsi: "Il punto chiave è mio figlio, dato che spesso non ho trovato il tempo per stare con lui. Voglio cambiare questa situazione perché la famiglia è una sola e voglio stare più vicino a mio figlio, per questo ho deciso di trasferirmi a Praga. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto. Lo apprezzo".