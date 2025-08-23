Genoa-Lecce, a Marassi vince l'equilibrio: Di Francesco ferma Vieira

Genoa e Lecce si dividono la posta in palio all'esordio in campionato, non andando oltre lo 0-0 allo stadio "Luigi Ferraris". Un ottimo Falcone, oggi capitano dei salentini, consente alla squadra di Eusebio Di Francesco di portare a casa un punto prezioso per continuare a lavorare con maggiore serenità. Sponda rossoblù, grande solidità difensiva, ma polveri bagnate in attacco. Fondamentale Frendrup in mezzo al campo.
Genoa-Lecce 0-0: Falcone decisivo nel primo tempo, a Marassi vince l'equilibrio
Primo tempo povero di emozioni a Marassi, dove le squadre si affrontano in modo tanto prudente quanto ordinato. Poco dopo la mezzora, l'occasione più ghiotta capita sul sinistro di Stanciu, servito alla grande da Gronbaek. Il fantasista romeno, però, non riesce a centrare lo specchio della porta di Falcone da buona posizione. Al 35', il Lecce risponde con una ripartenza pericolosissima sull'asse Gallo-Banda, ma il terzino dei salentini cerca Colombo piuttosto che tentare la conclusione verso Leali. Tiro-cross impreciso e chance sprecata all'interno dell'area del Grifone. All'alba dell'intervallo, Genoa a un passo dal gol: solo un miracolo a mano aperta di Falcone ferma il mancino di Carboni. Nella ripresa, più propositiva la formazione di Vieira, con Martin che impegna in un paio di circostanze un attento Falcone. Nel finale, da segnalare solo una bella punizione di Stanciu, che dà l'illusione ottica del gol ai tifosi rossoblù. Poi, tanto equilibrio e uno 0-0 che rispecchia quanto visto in campo nell'arco dei 90 minuti.