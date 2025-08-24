L'assessore Onorato: "Gli stadi di Lazio e Roma? A breve importanti notizie"

C'è aria di cambiamento per il calcio della Capitale, le due squadre della città stanno infatti lavorando per trovare una nuova casa in cui ospitare le partite interne. Gli ultimi segnali positivi li ha lanciati Alessandro Onorato , l'assessore allo sport di Roma che tramite il suo profilo Instagram ha risposto a diverse domande dei cittadini, comprese quelle sul Flaminio e sul nuovo stadio dei giallorossi .

Le storie dell'assessore Onorato

Il campionato della Roma è iniziato con un successo all'Olimpico contro il Bologna, mentre la Lazio dovrà aspettare il 31 agosto per la prima sfida interna contro il Sassuolo. Una nuova stagione che inizia nelle solite mure domestiche, nello stesso stadio che da oltre 70 anni ospita le gare casalinghe di giallorossi e biancocelesti. La storia però potrebbe cambiare, come sembra dalle ultime dichiarazioni dell'assessore Onorato sul suo profilo Instagram. In risposta ad alcuni tifosi che hanno chiesto aggiornamenti all'onorevole tramite un box domande, Onorato ha risposto così al quesito riguardo il possibile trasferimento della Lazio allo stadio Flaminio: "A breve importanti notizie". Poco dopo novità simili sono arrivate anche per i tifosi giallorossi, interessati al nuovo stadio della Roma, garantendo di essere arrivati a un "ottimo punto" per la prossima casa dei capitolini.