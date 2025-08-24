Mandragora illude la Fiorentina, Luperto salva il Cagliari al 94'

Occascioni per Folorunsho e Kean

Avvio di gara equilibrato. Al 16' errore di Deiola, che fa partire il contropiede della Fiorentina, non concretizzato da Dodo. Al 23' prima occasione del pomeriggio per il Cagliari: sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpo di testa di Folorunsho, De Gea è attento e Gosens sbroglia la matassa in area di rigore spazzando. Il botta e risposta continua al 36': tiro di Kean, deviato da Zappa. Squadre al riposo sul risultato di 0-0.

Mandragora fa esultare la Fiorentina, Luperto salva in extremis il Cagliari

Ripresa non meno palpitante. Al 57' Borrelli calcia male da distanza ravvicinata sciupando un buon cross di Obert. Dieci minuti più tardi De Gea è provvidenziale su una conclusione di Luvumbo e un giro di lancette più tardi Mandragora porta la Viola in vantaggio con un colpo di testa su assist di Gudmunsson. Kean ha la possibilità su palla prolungata da Sohm di chiudere i conti, ma calcia alto e al 94' arriva la doccia gelata: zampata di Luperto, che fa esplodere di gioia i tifosi rossoblù e regala il primo punto in classifica.