Atalanta, solo un pari contro il Pisa: autogol di Hien, poi ci pensa Scamacca

Atalanta-Pisa 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Autogol di Hien e Pisa avanti all'intervallo

Ancora alle prese con il caso Lookman, nel suo 3-4-2-1 il tecnico dei bergamaschi si affida a Scamacca in attacco con Maldini e De Ketelaere a supporto, lascia Ederson e Samardzic inizialmente in panchina e lancia da titolare sulla sinistra Zalewski (con Bellanova sull'altra fascia). Modulo speculare per i toscani, con Tramoni e Moreo dietro alla punta Meister e Aebischer al fianco di Marin in mediana. L'Atalanta prova fin da subito a fare la partita ma non riesce a dare il giusto ritmo alla propria manovra, cercando invano la conclusione in porta con Pasalic (3') e poi con Scalvini (14') e Maldini (17'), mentre il portiere ospite Semper è ben posizionato su un colpo di testa di Scamacca (25'). Il Pisa si difende con ordine e al 26' passa in ripartenza, grazie a un autogol di Hien che devia nella propria porta un cross basso e teso di Angori, innescato di tacco sulla sinistra da Moreo. La Dea prova a reagire ma rischia ancora grosso al 39', quando serve l'istinto di Carnesecchi per evitare il raddoppio pisano sul pericoloso colpo di testa di Moreo (ancora su cross di Angori).

Scamacca firma l'1-1 e salva l'Atalanta

Si va al riposo con gli ospiti avanti 1-0 e dagli spogliatoi rientrano gli stessi ventidue ma un'Atalanta diversa, che spinge con una maggiore intensità e al 50' riequilibra le sorti del match con Scamacca: ottimo lo stop in area sul passaggio di Pasalic, palla spostata sul destro e tocco preciso all'angolino che vale l'1-1. Nel Pisa arriva così il momento di Nzola (fuori Meister al 54'), ma è ancora Scamacca a impegnare Semper con una conclusione forte ma troppo centrale (56'). La Dea insiste e va vicina al raddoppio con Djimsiti (tiro sbilenco al 57') e lo scatenato Scamacca, che di testa colpisce la traversa (58'). Con i suoi in sofferenza, Gilardino getta nella mischia Cuadrado e Akinsanmiro (dentro al 61' al posto di Tramoni e Moreo) ma deve ringraziare ancora Semper, reattivo sull'incornata di Bellanova (63') e poi strepitoso a tu per tu con Maldini (70'), mentre termina a lato una velenosa conclusione mancina dal limite del vivace Zalewski (71'). Arrivano allora le prime sostituzioni di Juric che richiama in panchina Pasalic, uno scontento Scamacca e Maldini per inserire Ederson e i nuovi acquisti Krstovic e Sulemana (72'). Le ultime mosse di Gilardino sono invece Calabresi e Piccinini al posto di Marin e Denoon (78'), mentre nella Dea c'è spazio anche per Samardzic (dentro per De Ketelaere all'84') e per Kossounou (fuori Scalvini all'88') in un finale di partita avaro di occasioni, se non per un sinistro in curva di Zalewski in pieno recupero (90+4'). Finisce 1-1, con l'Atalanta costretta ad accontentarsi di un punto che è invece prezioso per il Pisa, imbattuto nel grande giorno del suo ritorno in Serie A.

