Dove vedere Inter-Torino in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

A chiudere il lunedì delle gare valide per la prima giornata di Serie A è Inter-Torino. A San Siro è arrivato il momento del debutto stagionale in campionato per i nerazzurri di Chivu e i granata di Baroni, che vogliono subito rompere il ghiaccio e muovere la classifica per tenere il passo con le dirette concorrenti.
Inter-Torino, l'orario
Inter-Torino è in programma oggi, lunedì 25 agosto, alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano.
Dove vedere Inter-Torino in diretta tv
Inter-Torino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su una moderna smart tv o su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, senza dimenticare dispositivi quali Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky il match sarà visibile sui canali 201 (Sky Sport Uno), 202 (Sky Sport Calcio), 213 (Sky Sport 4K) e 251 (Sky Sport).
Inter-Torino, dove vederla in streamingServizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, sarà possibile selezionare comodamente l'evento di riferimento sulle piattaforme, tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire Inter-Torino anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Chivu e Baroni
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: J.Martinez, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Luis Henrique, Zielinski, Frattesi, Bonny. Allenatore: Chivu.
Indisponibili: Taremi.
Squalificati: Calhanoglu, P. Esposito.
Diffidati: -.
TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripán, Coco, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilic, Sazonov, Lazaro, Dembélé, Balcot, Tameze, Anjorin, Njie, Aboukhlal, Adams, Zapata, Perciun. Allenatore: Baroni.
Indisponibili: Ismajli, Savva, Schuurs.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
