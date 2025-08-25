Dove vedere Inter-Torino in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

A chiudere il lunedì delle gare valide per la prima giornata di Serie A è Inter-Torino . A San Siro è arrivato il momento del debutto stagionale in campionato per i nerazzurri di Chivu e i granata di Baroni , che vogliono subito rompere il ghiaccio e muovere la classifica per tenere il passo con le dirette concorrenti.

Inter-Torino, l'orario

Inter-Torino è in programma oggi, lunedì 25 agosto, alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Inter-Torino in diretta tv

Inter-Torino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su una moderna smart tv o su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, senza dimenticare dispositivi quali Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky il match sarà visibile sui canali 201 (Sky Sport Uno), 202 (Sky Sport Calcio), 213 (Sky Sport 4K) e 251 (Sky Sport).

Inter-Torino, dove vederla in streaming