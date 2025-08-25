Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Inter-Torino in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Tutte le info utili per seguire la sfida valida per la prima giornata di Serie A: le possibili scelte di Chivu e Baroni
Dove vedere Inter-Torino in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

A chiudere il lunedì delle gare valide per la prima giornata di Serie A è Inter-Torino. A San Siro è arrivato il momento del debutto stagionale in campionato per i nerazzurri di Chivu e i granata di Baroni, che vogliono subito rompere il ghiaccio e muovere la classifica per tenere il passo con le dirette concorrenti.

Inter-Torino, l'orario

Inter-Torino è in programma oggi, lunedì 25 agosto, alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Inter-Torino in diretta tv

Inter-Torino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su una moderna smart tv o su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, senza dimenticare dispositivi quali Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky il match sarà visibile sui canali 201 (Sky Sport Uno), 202 (Sky Sport Calcio), 213 (Sky Sport 4K) e 251 (Sky Sport).

Inter-Torino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, sarà possibile selezionare comodamente l'evento di riferimento sulle piattaforme, tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire Inter-Torino anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Chivu e Baroni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: J.Martinez, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Luis Henrique, Zielinski, Frattesi, Bonny. Allenatore: Chivu.

Indisponibili: Taremi.

Squalificati: Calhanoglu, P. Esposito.

Diffidati: -.

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripán, Coco, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilic, Sazonov, Lazaro, Dembélé, Balcot, Tameze, Anjorin, Njie, Aboukhlal, Adams, Zapata, Perciun. Allenatore: Baroni.

Indisponibili: Ismajli, Savva, Schuurs.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

A chiudere il lunedì delle gare valide per la prima giornata di Serie A è Inter-Torino. A San Siro è arrivato il momento del debutto stagionale in campionato per i nerazzurri di Chivu e i granata di Baroni, che vogliono subito rompere il ghiaccio e muovere la classifica per tenere il passo con le dirette concorrenti.

Inter-Torino, l'orario

Inter-Torino è in programma oggi, lunedì 25 agosto, alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Inter-Torino in diretta tv

Inter-Torino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su una moderna smart tv o su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, senza dimenticare dispositivi quali Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky il match sarà visibile sui canali 201 (Sky Sport Uno), 202 (Sky Sport Calcio), 213 (Sky Sport 4K) e 251 (Sky Sport).

Inter-Torino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, sarà possibile selezionare comodamente l'evento di riferimento sulle piattaforme, tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire Inter-Torino anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Inter-Torino, le quote dei bookieLautaro Martinez cuore nerazzurro
1
Dove vedere Inter-Torino in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni
2
Le probabili formazioni di Chivu e Baroni

Serie A, i migliori video