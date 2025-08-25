Serdar risponde a Kristensen: è pari tra Udinese e Verona

Il campionato di Udinese e Verona si apre con un pareggio. Al BlueEnergy Stadium la sfida tra la squadre di Runjaic e Zanetti termina 1-1. Succede tutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione decisamente avara di emozioni in cui, comunque, i friuliani si sono distinti.
Udinese-Verona: Serdar risponde a Kristensen
Nella ripresa, invece, i gialloblù mettono la testa fuori dal guscio e con Giovane, attaccante brasiliano arrivato in estate, spaventano l'Udinese: prima con un tiro potente respinto da Sava, poi con una traversa clamorosa colpita con il mancino. E come spesso succede nel calcio... Gol sbagliato, gol subito.
Tre traverse colpite a Udine
Kristensen trova il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo con un colpo di testa. I padroni di casa colpiscono anche una traversa con Zarraga, ma l'Hellas non si perde d'animo e, sempre su corner, pareggia i conti con capitan Serdar. Nel finale un po' di sfortuna per l'Udinese, con un'altra traversa centrata da Kamara.