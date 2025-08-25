Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pisa-Roma sarà giocata all'Arena: il sindaco Conti ha firmato la deroga

"Sabato sarà una festa": l'annuncio in vista della sfida con i giallorossi in programma il 30 agosto
Pisa-Roma sarà giocata all'Arena Garibaldi. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Pisa, Michele Conti, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook: "La Commissione convocata dalla Prefettura stamani ha riconosciuto l’enorme lavoro svolto in questi mesi all’Arena Garibaldi. La prima partita casalinga del Pisa, sabato 30, si giocherà regolarmente nel nostro stadio, rinnovato e adeguato per la Serie A".

Ok da parte della Commissione: il Pisa farà l'esordio all'Arena contro la Roma

Il Pisa, che nella prima giornata di campionato ha pareggiato per 1-1 sul campo dell'Atalanta, potrà così disputare la prima partita del suo ritorno in Serie A a trentaquattro anni di distanza dall'ultima volta nel proprio impianto, che nel corso dell'estate è stato rinnovato e la cui capienza è stata ampliata.  "Nei prossimi giorni saranno completati alcuni interventi: per consentire l’avvio dell’iter organizzativo, come già avvenuto in passato, ho deciso di assumermi la responsabilità e firmare una deroga che permetterà di disputare Pisa–Roma all’Arena Garibaldi". Prosegue Conti, che ha voluto poi elogiare il lavoro svolto: " Con la nostra Amministrazione il Pisa Sporting Club ha sempre giocato in casa allo Stadio Romeo Anconetani. Non era scontato. Ci siamo fatti trovare pronti, investendo in sicurezza, capienza e lavori straordinari. Sabato sarà una festa e un traguardo che appartiene alla città, alla società e a tutta la tifoseria. Forza Pisa!". Il primo avversario all'Arena del Pisa sarà la Roma di Gian Piero Gasperini, vincente all'esordio all'Olimpico contro il Bologna.

