Serie A, gli arbitri della 2ª giornata: Bonacina per Napoli-Cagliari, Collu dirigerà Pisa-Roma

Bonacina per il Napoli, alla Roma Collu e alla Lazio Crezzini

Dopo il successo contro il Sassuolo, i campioni d'Italia del Napoli faranno il loro esordio stagionale al Maradona la sera di sabato 30 agosto contro il Cagliari sotto la direzione dell'arbitro Kevin Bonacina di Bergamo, assistito da Rossi e Bahri sul campo con il quarto uomo Marcenaro. Al Var ci sarà La Penna della sezione di Roma 1 e Paterna di Teramo. Allo stesso orario giocherà anche la Roma in casa del Pisa in un match arbitrato da Giuseppe Collu di Cagliari con guardalinee Cecconi e Rossi e Manganiello a bordo campo. Di Var e Avar si occuperanno Meraviglia e Maresca. Lo stesso Maresca sarà all'Avar anche domenica sera nella sfida dell'Olimpico tra Lazio e Verona, che invece sarà arbitrata da Valerio Crezzini della sezione di Siena. I suoi assistenti saranno Costanzo e Garzelli, Colombo il quarto uomo e Pezzuto al Var.