Serie A, gli arbitri della 2ª giornata: Bonacina per Napoli-Cagliari, Collu dirigerà Pisa-Roma

La 2ª giornata di Serie A inizierà venerdì 29 agosto con la sfida delle 18:30 tra le neopromosse Cremonese e Sassuolo. In vista del prossimo impegno di campionato l'Aia ha pubblicato le designazioni arbitrali dei dieci match in programma.
Bonacina per il Napoli, alla Roma Collu e alla Lazio Crezzini
Dopo il successo contro il Sassuolo, i campioni d'Italia del Napoli faranno il loro esordio stagionale al Maradona la sera di sabato 30 agosto contro il Cagliari sotto la direzione dell'arbitro Kevin Bonacina di Bergamo, assistito da Rossi e Bahri sul campo con il quarto uomo Marcenaro. Al Var ci sarà La Penna della sezione di Roma 1 e Paterna di Teramo. Allo stesso orario giocherà anche la Roma in casa del Pisa in un match arbitrato da Giuseppe Collu di Cagliari con guardalinee Cecconi e Rossi e Manganiello a bordo campo. Di Var e Avar si occuperanno Meraviglia e Maresca. Lo stesso Maresca sarà all'Avar anche domenica sera nella sfida dell'Olimpico tra Lazio e Verona, che invece sarà arbitrata da Valerio Crezzini della sezione di Siena. I suoi assistenti saranno Costanzo e Garzelli, Colombo il quarto uomo e Pezzuto al Var.
Tutte le designazioni della 2ª giornata
Cremonese-Sassuolo: arbitro Guida, assistenti Barone e Monaco, quarto uomo Calzavara, Var Gariglio, Avar Sozza
Lecce-Milan: arbitro Marinelli, assistenti Dei Giudici e Mastronardo, quarto uomo Arena, Var Ghersini, Avar Meraviglia
Bologna-Como: arbitro Doveri, assistenti Palermo e Catallo, quarto uomo Tremolada, Var Di Paolo, Avar Pezzuto
Parma-Atalanta: arbitro Mariani, assistenti Bindoni e Tegoni, quarto uomo Ferrieri Caputi, Var Aureliano, Avar Pairetto
Napoli-Cagliari: arbitro Bonacina, assistenti Rossi e Bahri, quarto uomo Marcenaro, Var La Penna, Avar Paterna
Pisa-Roma: arbitro Collu, assistenti Cecconi e Rossi, quarto uomo Manganiello, Var Meraviglia, Avar Maresca
Genoa-Juventus: arbitro Chiffi, assistenti Mondin e Fontemurato, quarto uomo Fourneau, Var Paterna, Avar La Penna
Torino-Fiorentina: arbitro Abisso, assistenti Perrotti e Peretti, quarto uomo Ayroldi, Var Mazzoleni, Avar Dionisi
Inter-Udinese: arbitro Marchettini, assistenti Baccini e Colarossi, quarto uomo Zufferli, Var Marini, Avar Aureliano
Lazio-Verona: arbitro Crezzini, assistenti Costanzo e Garzelli, quarto uomo Colombo, Var Pezzuto, Avar Maresca
