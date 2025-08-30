Dove vedere Pisa-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Nella seconda giornata di campionato di Serie A, la Roma di Gian Piero Gasperini sarà ospite del Pisa di Alberto Gilardino, nella partita che vedrà l'impianto toscano, l'Arena Garibaldi, tornare a ospitare una partita di massima serie dopo trentaquattro anni dall'ultima volta. I nerazzurri vogliono continuare a stupire dopo il pareggio contro l'Atalanta, mentre i giallorossi trovare il secondo successo consecutivo, dopo quello contro il Bologna.
Pisa-Roma, l'orario
Pisa-Roma si disputerà oggi, sabato 30 agosto, alle ore 20:45 all'Arena Garibaldi di Pisa.
Dove vedere Pisa-Roma in diretta tv
Pisa-Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Pisa-Roma, dove vederla in streamingServizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Arena in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gilardino e GasperiniPISA (3-5-2): Semper; Denoon, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Gilardino.
A disposizione: Nicolas, Scuffet, Calabresi, Lusuardi, Durmush, Akinsanmiro, Leris, Hojholt, Cuadrado, Piccinini, Nzola, Stengs, Buffon.
Indisponibili: Vural, Esteves, Lind. Squalificati: -. Diffidati: -.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Soulé; Ferguson. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Vasquez, Zelezny, Celik, Ghilardi, Rensch, Pisilli, Baldanzi, El Ayanoui, Pellegrini, El Shaarawy.
Indisponibili: Bailey, Salah-Eddine. Squalificati: -. Diffidati: -.
Nella seconda giornata di campionato di Serie A, la Roma di Gian Piero Gasperini sarà ospite del Pisa di Alberto Gilardino, nella partita che vedrà l'impianto toscano, l'Arena Garibaldi, tornare a ospitare una partita di massima serie dopo trentaquattro anni dall'ultima volta. I nerazzurri vogliono continuare a stupire dopo il pareggio contro l'Atalanta, mentre i giallorossi trovare il secondo successo consecutivo, dopo quello contro il Bologna.
Pisa-Roma, l'orario
Pisa-Roma si disputerà oggi, sabato 30 agosto, alle ore 20:45 all'Arena Garibaldi di Pisa.
Dove vedere Pisa-Roma in diretta tv
Pisa-Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.