Dove vedere Pisa-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Pisa-Roma, l'orario

Pisa-Roma si disputerà oggi, sabato 30 agosto, alle ore 20:45 all'Arena Garibaldi di Pisa.

Dove vedere Pisa-Roma in diretta tv

Pisa-Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Pisa-Roma, dove vederla in streaming